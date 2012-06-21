Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Законопроєкт про санітарні пропуски прийняли у Франції. Текст, за який голосували законодавці, містить низку змін в порівнянні з початковою версією. Згідно із новим законом не передбачено звільнення людей, які відмовляються від вакцинації через свою професію.

Парламент Франції в остаточному читанні прийняв законопроєкт про розширену практику використання санітарних пропусків. Документ також передбачає обов'язкову вакцинацію медпрацівників від COVID-19. Про це стало відомо у ніч з неділі на понеділок, 26 липня.

Законопроєкт розглядала змішана парламентська комісія. У підсумку за його прийняття проголосували 156 парламентаріїв, проти – 60, а 14 законодавців утрималися.

Крім обов'язкової вакцинації медперсоналу, пожежних і тих, хто доглядає за літніми людьми, законопроєктом передбачено введення санітарних пропусків. Пропуски передбачають наявність у людини або ваучера, або негативнго результату тесту на коронавірус, або доказ перенесеного захворювання.

З 21 липня санітарний пропуск виявився необхідний при відвідуванні культурно-дозвільних установ і заходів. З початку серпня їх в обов'язковому порядку вимагатимуть в кафе, ресторанах, медичних установах, поїздах і літаках. За повідомленнями ЗМІ, перепустки не будуть потрібні в торгових центрах, за винятком кафе і ресторанів на їх території. Також у французькому сенаті внесли поправки, які виключили тераси зі списку місць, куди потрібен особливий вхід.

Відзначається, що для дітей 12-17 років санітарні пропуски діятимуть починаючи з 30 вересня. Після 15 листопада з цього питання буде організовано нове голосування в парламенті.

У кількох містах Франції 17 і 24 липня пройшли великі акції проти введення системи санітарних пропусків. У перших акціях взяли участь близько 114 тисяч осіб.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав протестуючих «маніпуляторами». Він визнав, що у людей може бути право сумніватися в ефективності вакцинації, проте при цьому «свобода не може існувати без зобов'язань».