Французький парламент у неділю затвердив суворіші обмеження для людей, які не були вакциновані проти СOVID-19.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на агентство DPA.

Закон передбачає, що нещеплені люди у віці 16 років і більше не зможуть відвідувати ресторани, заклади культури та користуватися міжміським транспортом.

Французький уряд хоче створити додаткові стимули для людей робити щеплення, оскільки кількість інфікованих стрімко зростає.

Нове правило означає, що одного негативного тесту недостатньо, щоб люди могли отримати доступ до багатьох громадських місць. Натомість необхідно пред'явити докази одужання чи вакцинації.

Спочатку постанова мала набути чинності 15 січня. Проте через бурхливі дебати у Національних зборах та між двома палатами парламенту цей крок відклали.

Поки що неясно, коли саме поправки набудуть чинності. Деякі депутати заявили, що звернуться до Конституційної ради.

Останніми тижнями показники зараження у Франції швидко зростали. Нещодавно зареєстрована кількість інфекцій на 100 000 жителів по всій країні склала близько 2829 протягом одного тижня.

Близько 54 000 людей вийшли в суботу на вулиці на знак протесту проти запланованих обмежень та політики уряду щодо СOVID-19.