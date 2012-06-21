Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Нині поширення коронавірусної інфекції в країні вищі, ніж на будь-якому з попередніх етапів. Про це в понеділок, 19 липня, заявив офіційний представник уряду Франції Габріель Атталь.

За його словами, кожен день в республіці фіксується майже 10 тисяч нових випадків інфікування. Таким чином, інтенсивність поширення COVID-19 становить 345 випадків на 100 тисяч жителів. «У 80% випадків заражень йдеться про варіант «дельта», який виявили в кожному регіоні Франції», – заявив Атталь. Він додав, що епідеміологічна обстановка продовжує погіршуватися в південному департаменті Східні Піренеї.

Згідно з офіційними даними, з початку пандемії у Франції було виявлено понад 5,8 мільйона випадків захворювання COVID-19, напередодні в республіці виявили 12 500 нових випадків зараження. Від наслідків захворювання померло понад 111 тисяч осіб. Першу дозу вакцини отримали понад 36 мільйонів жителів республіки.