Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Розкопки в містечку Мурвель-ле-Монпельє на півдні Франції дозволили вченим виявити залишки великої будівлі, в одній зі стін якої був захований горщик з монетами Римської республіки. Про знахідку розповідає портал The History Blog.

Стародавнє місто Оппідум, яке стояло на місці, де зараз ведуться розкопки, було засноване на початку II століття до нашої ери галлами. Укріплене поселення звели на вершині пагорба, який пізніше став відомий як Кастеллас. Місто займало площу майже 30 гектарів, оточених монументальним муром. Стародавнє місто було поглинене територією свого більшого сусіда, римською колонією Немаусе в II столітті нашої ери, а потім швидко занепало. Оппідум був покинутий до середини III століття.

У цьому сезоні розкопки були зосереджені на стінах міста, які датуються приблизно 100 роком до н.е., напередодні планової забудови в цьому районі. Вченим вдалося виявити захисний рів, дорогу і кілька середньовічних поховань. Але головною знахідкою стала будівля незрозумілого призначення, побудована в I столітті до нашої ери.

Її залишки складалися з великого порогового каменю і ретельно вибудуваних стін зі слідами збереженої штукатурки. Ця споруда була перебудована на початку I століття нашої ери, в результаті чого було зведено великий будинок з трьома крилами, побудованими навколо внутрішнього двору.

Невелику керамічну посудину, що містить 20 срібних динаріїв Римської республіки, було виявлено в руїнах цієї будівлі. Археологи вважають, що скарб міг бути захований у земляних стінах будівлі, які були зруйновані під час реконструкції. Скарб не був помічений древніми мулярами і вцілів лише завдяки щасливому випадку.

