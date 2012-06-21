Франція планує вводити бустерну дозу вакцини проти коронавірусу вразливим групам населення.
Про це заявив президент країни Емманюель Макрон, передає Укрінформ з посиланням на France 24.
Він наголосив, що третя доза вакцини знадобиться людям зі слабким здоров'ям та особам похилого віку.
Зазначається, що процес може розпочатися з вересня. Причиною цьому є розповсюдження більш заразного штаму коронавірусу «Дельта».
Експерти припускають, що введення третьої дози вакцини – це правильний підхід, заснований на наявних наукових даних.
За словами спеціаліста з вакцин та віцепрезидента комісії з вакцинації в Управлінні охорони здоров'я Франції Даніеля Флоре, з часом імунітет до вірусу природнім чином слабшає, ось чому, наприклад, від грипу людей вакцинують щороку.
Деякі країни вже оголосили, що вводитимуть треті дози вакцин для вразливих груп, серед них, зокрема, Ізраїль, Угорщина, Німеччина та Велика Британія.