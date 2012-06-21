Сотні бронзових предметів виявили похованими в кераміці у французькому регіоні Овернь-Рона-Альпи. Дослідницька група, очолювана вченими з Тулузького університету, проводила археологічні дослідження і розкопки в центральній Франції.

Незадовго до цього науковці відкрили велике укріплене поселення кінця бронзового століття (близько 800 року до н.е.). Укріплені поселення були досить численні в епоху пізньої бронзи, але дуже рідко бувають такими великими. Поселення мало площу 30 гектарів було захищене подвійним рядом валів, ймовірно, дерев’яним частоколом з глиняним ровом і сухими кам’яними стінами, висота яких сягала понад 6 метрів. Археологи кажуть, що це одне з найбагатших родовищ металів бронзового століття, будь-коли виявлених у Європі.

Перший відомий скарб на цьому місці був розграбований ще в 2017 році мародерами, тому, на жаль, точне місцезнаходження артефактів невідоме і не може бути досліджено археологічно. Щоб запобігти повному розграбування цього місця мисливцями за скарбами, в 2019 році почалися офіційні археологічні розкопки, які тривають досі.

Археологи виявили перші скарби в 2020 році. Два великих металевих родовища були абсолютно недоторканими, що вкрай рідко зустрічається із скарбами того часу. Вони все ще зберігалися всередині прикрашених керамічних судин. Щоб зберегти вміст і горщики, скарби були видалені єдиним блоком, скановані комп’ютерною томографією, а потім розкопані в лабораторних умовах.

У кожній посудині знаходилися десятки бронзових предметів, причому майже всі вони були цілими. Там була зброя (сокири, ножі, кинджали, наконечники списів), а також прикраси (браслети, підвіски, пряжки для ременів), фурнітура від колісниць і кінської збруї. В обох скарбах предмети були акуратно розставлені в однаковому порядку. Коштовності містилися у двох вазах. Зверху на прикрасах містився шар гострих предметів (серпи і долота в одному, мечі, ножі та списи в іншому). Леза сокир містилися над ними. Один інтригуючий елемент ніколи раніше не зустрічався в контексті скарбу бронзового століття: річкова галька, спеціально підібрана за кольором. В одному з скарбів були білі камінчики, в іншому – червоні.

А в серпні 2021 роки команда археологів виявила ще два нових незайманих скарби з металевими предметами. Один був усередині керамічного горщика, накритий тарілкою. Інший не мав контейнера. Це були леза сокир в ямі, розміщеної точно так, як сокири в знахідці 2020 року.

На думку вчених, це могло бути підношення, зроблене під час заснування поселення, щоб забезпечити йому божественний захист. Така гіпотеза, як відзначають дослідники, була висунута ще під час розкопок минулого року і тепер нове відкриття підтверджує її.

Вчені відзначають, що хоча бронзові предмети стали крихкими через 2800 років, вони все ж знаходяться у відмінному стані для такого терміну збереження. Багато з них використовувалися мало леза сокир використовувалися в якості обмінних одиниць. Цей момент теж ясно показує, що намір тих, хто ховав ці дорогоцінні предмети, полягало в тому, щоб принести в жертву цінності богам, щоб отримати їх допомогу під час особистих чи колективних криз, а також під час соціальних обрядів.

Джерело: Буча. Лайф