На ультраправого кандидата у президенти Франції Еріка Земмура було скоєно напад під час його першого передвиборчого мітингу. Це сталося тоді, коли 63-річний політик продирався крізь натовп до сцени. У цей момент якийсь чоловік схопив кандидата у президенти за шию. Проте у ситуацію вчасно втрутилися співробітники служби безпеки. Місцеві ЗМІ повідомляють, що під час інциденту Ерік Земмур травмував зап’ясток. Речник політика заявив газеті Le Figaro, що його партія Reconquête (відвоювання) планує подати юридичну скаргу проти нападника, і відзначив «надзвичайну мужність», із якою Ерік Земмур тримався під час інциденту.

Коротка сутичка не стала на заваді зустрічі з виборцями. Та коли політик почав виступ, його прихильники намагалися напасти на опонентів Земмура, які одягли футболки з антирасистськими гаслами.

«Якщо я переможу на цих виборах, це буде не чергова ротація влади, а відвоювання найвеличнішої країни, — сказав Земмур у промові. Він критично відгукнувся про політичні еліти та масмедіа Франції: — Я єдиний захищаю свободу думки, свободу слова», — заявив він і відкинув звинувачення у фашизмі й расизмі на свою адресу.

Ерік Земмур, який здобув славу французького Дональда Трампа за радикальні висловлювання й звинувачення у сексуальних домаганнях, — колишній журналіст, відомий суперечливими поглядами на проблеми мігрантів і Другу світову війну. Політик має єврейсько-алжирське походження, та це не заважає йому стверджувати, що в часи Другої світової війни французька влада захищала євреїв від нацистів, хоч насправді тогочасний колабораціоністський уряд Франції, відомий як режим Віші, відправив тисячі французьких євреїв у нацистські табори смерті.

Ерік Земмур офіційно оголосив про свій намір балотуватися на президентських виборах 2022 року минулого тижня. Так він кинув виклик незмінній лідерці ультраправих Марін Ле Пен. Політик назвав свою партію Reconquête і це, за його словами, має асоціюватися з періодом історії, відомим як Реконкіста — війна християн проти мусульманських завойовників на Піренейському півострові в середньовіччі.

Опитування громадської думки у Франції свідчать, що більшість французів готові віддати свої голоси за чинного президента Еммануеля Макрона. Хоч аналітики вважають, що підсумки президентських перегонів ще не визначені і можуть бути сюрпризи.