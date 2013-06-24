22 квітня у Гаазі завершилися Invictus Games. В останній день ігор українці змагалися у велоспорті. Втрутитися у боротьбу за медалі Рустам Росул, Сергій Прядка, Віктор Легкодух і Сергій Калитюк не змогли, проте залишилися задоволені своїм виступом. Про це повідомляє Урядовий портал.

Всього на «Іграх Нескорених» команда України здобула 16 медалей у плаванні, стрільбі з лука, легкій атлетиці та веслуванні на тренажерах: 5 золотих, 5 срібних та 6 бронзових нагород.

Нагадаємо, «Ігри Нескорених» (Invictus Games) проходили у Гаазі з 16 по 22 квітня 2022 року, адже були двічі перенесені через пандемію. Українська збірна приймає участь у цих змаганнях з 2017 року. Цього року наша команда була представлена у восьми видах спорту.

В Іграх беруть участь військовослужбовці та ветерани, які дістали травми, поранення, контузії чи захворювання під час виконання бойових завдань при захисті батьківщини. Перші «Ігри Нескорених» відбулися 2014 року в Лондоні.

Дякуємо нашим ветеранам Збройних Сил, які своїми спортивними досягненнями вкотре продемонстрували міць і силу українців і підтримали бойовий дух своїх побратимів на фронті!