Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Дослідники з Гавайського університету виявили смертельний вірус, що вражає дельфінів, які мешкають біля берегів Гавайського архіпелагу. Після двох років досліджень вони заявили, що знайшли у дельфіна Фрейзера, або короткоклювого дельфіна Lagenodelphis hosei новий штам вірусів Morbillivirus – це рід вірусів із сімейства параміксовірусів, він споріднений з людським вірусом кору. Загиблий від невідомої хвороби дельфін був виявлений в 2018 році на Мауї – другому за величиною острові Гавайського архіпелагу.

Подібні хвороби морських ссавців – дельфінів і китів – загрожують смертельними спалахами епідемії, що поширюються по всьому світу. Офіційні особи заявляли раніше, що в результаті спалаху морбіллівірусу в водах Бразилії загинуло понад 200 дельфінів, проте виявлений вірус став першим, пов'язаним саме з дельфіном Фрейзера.

«Це все дуже важливо для нас на Гаваях, тому що тут мешкає багато інших видів дельфінів і китів – всього майже 20 видів. Вони також можуть бути уразливі до спалаху цього вірусу», – заявила Крісті Уест, директор лабораторії Health and Stranding Lab при Гавайському університеті.

Особливу занепокоєність дослідників новий вірус викликає ще й тому, що дельфіни Фрейзера вважаються соціальними тваринами, вони тісно взаємодіють з іншими дельфінами і китами в гавайських водах. Це означає, що вірус легко може поширитися серед інших морських ссавців.

Представники лабораторії Health and Stranding Lab повідомили також, що їх наступним кроком буде вивчення наявності відповідних антитіл у гавайських дельфінів та китів.