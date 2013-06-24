Влада фінського Гельсінкі демонтувала подарований СРСР монумент і морем відправила його в музейні запасники.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Монумент «Мир у всьому світі», що неодноразово ставав предметом суспільної дискусії, у понеділок, 8 серпня, о сьомій ранку був демонтований і піднятий на баржу, яка по воді вивезла його з Хаканіємі, де той стояв з 1990 року.

Пам'ятник є власністю міського художнього музею та відправлений до сховища.

Демонтаж та перенесення пам'ятника на баржу тривали лише близько п'яти хвилин, хоча підготовка до транспортування зайняла у столичної влади близько тижня.

Зазначається, що москва передала пам'ятник у дар Гельсінкі 1989 року. Для публіки він був відкритий у 1990 році. Відразу після своєї появи на гельсінкській набережній він став предметом широкого обговорення.

Громадська дискусія про доречність пам'ятника знову спалахнула післянападу росії на Україну. Весною на постаменті написали текст «Maailmanräyhää», тобто у вільному перекладі – «руйнування в усьому світі». Це гра слів, заснована на фінській назві монумента – «Maailmanrauha». Також скульптуру оздобили українськими прапорами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що уряд Естонії на засіданні ухвалив рішення про усунення радянських пам'яток з публічного простору в найкоротший термін.