Тут є власний стоматологічний кабінет, кімнати денного стаціонару. А ще можуть пригостити кисневим коктейлем. Роботи завершували вже під час повномасштабного вторгнення.

«Приємно був вражений проробленою роботою. Затишна амбулаторія. Є все необхідне, аби жителі могли отримати первинну медичну допомогу», – зазначив очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак.

Перший заступник голови громади Дмитро Гурєєв розповів, що реконструкцію розпочали ще кілька років тому. Спочатку замінили покрівлю, утеплили стіни, встановили енергозберігаючі вікна. Завершували роботи вже під час повномасштабного вторгнення. Аби не залишати об’єкт «на півдорозі». Адже проєкт вже був профінансований.

Залучили кошти обласного, районного та місцевого бюджетів. Частину грошей надали меценати.

«Для сільської місцевості амбулаторія – стратегічно важливий заклад. Можна навіть сказати життєвонеобхідний. Адже не у всіх є змога дістатися до міської лікарні. На прийом в нашу оновлену «красуню» місцеві заздалегідь записувались», – сказав Дмитро Гурєєв.

Хазяйнуватиме у медзакладі сімейний лікар Станіслав Іванович. Чоловік у професії 35 років. Каже, тепер в нього робоче місце європейського зразка.

До ремонту ж в амбулаторії текла покрівля, сипалась штукатурка, були пошарпані стіни, жодного утеплення.

Тепер і ремонт новий, і обладнання сучасне.

«Є кардіографи, кисневі концентратори, фізіотерапевтичне обладнання, аналізатори. Можна зробити аналіз крові на холестерин, цукор. А ще біохімічне дослідження», – розповів Станіслав Іванович.

Обладнані дві палати денного стаціонару. На випадок, якщо людині потрібно зробити крапельницю або іншу маніпуляцію під наглядом лікаря. Із цікавого в амбулаторії – власний стоматологічний кабінет.

Місцева мешканка Ірина пам’ятає медзаклад ще з тих часів, як його побудували. Пройшло вже понад три десятиліття, амбулаторія конче потребувала ремонту.

«Зараз вона просто вражає. Зробили красу. Будуть фахівці приймати. Люди отримуватимуть сучасні медичні послуги. Адже здоров’я – найголовніше», – вважає Ірина.

Амбулаторія розрахована на майже 2,5 тис пацієнтів. Обслуговуватиме мешканців 6 сіл старостинського округу.