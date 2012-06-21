Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

У неділю, 15 серпня, в Греції повідомили про першу смерть пацієнта, який був повністю вакцинований проти COVID-19 і не мав основного захворювання.

Про смерть повідомив під час телеінтерв'ю в неділю заступник директора відділення інтенсивної терапії лікарні Папаніколау, доктор Нікос Каправелос.

За словами Нікоса Каправелоса, цьому чоловікові було 70 років, він отримав обидві дози вакцини Pfizer. Чоловік і його сім'я були інфікованими. Він лежав у лікарні з важкою пневмонією.

«Тоді це просто стало нашою увагою. Штам «Дельта» також вражає вакцинованих людей. Ми не повинні розглядати щеплених як непереможних, вони також повинні бути обережні», – сказав він в ефірі місцевого телебачення.

«Однак, – зазначив він, – вакцини ефективні і залишаються найпотужнішою зброєю в боротьбі з пандемією».

Лікар також зазначив, що випадок з 70-річним чоловіком є винятком із загальної кількості майже 13000 смертей, викликаних COVID-19, і не повинен похитнути довіру до вакцин.

«Це виключення. Але ми бачимо у всьому світі, що варіант «Дельта» також вражає вакцинованих людей».