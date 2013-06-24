За результатами співпраці МЗС, Держпродспоживслужби, Посольства України в Канаді та Посольства Канади в Україні у грудні цього року для українських виробників м’яса птиці та продуктів з нього відкрито ринок Канади. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідна робота розпочалася ще в 2019 році, коли представники канадського CFIA провели інспектування системи державного контролю за виробництвом на українських підприємствах.

Перелік українських компаній, які відтепер мають право експортувати м’ясо птиці та продукти з нього до Канади, додано до бази даних CFIA. На офіційному веб-порталі CFIA опубліковано вимоги щодо ввезення м'ясних продуктів з України до Канади.

Ще одним іноземним ринком, який відкрився для українських компаній у грудні цього року за сприяння МЗС і Держпродспоживслужби, став ринок Туреччини для експорту рибних продуктів. Форма відповідного сертифіката вже розміщена на офіційному веб-порталі Держпродспоживслужби в розділі «Міжнародне співробітництво», рубрика «Сертифікати на експорт з України».

Нагадуємо, що першим кроком для здійснення експорту харчових продуктів є запит оператора ринку до територіального органу Держпродспоживслужби.

Довідково

Сприяння відкриттю нових ринків збуту – один з пріоритетів діяльності МЗС, у тому числі у рамках роботи Міжнародної платформи економічної дипломатії “Nazovni”, яка під час війни стала ефективним цифровим механізмом економічної дипломатії та допомоги українським експортерам у виході на світові товарні ринки.

Nazovni поєднує зусилля дипломатів та українських підприємців у просуванні експорту: експортер отримує кваліфіковану консультацію, починаючи від підготовки експортної пропозиції до здійснення безпосередньо експортно-імпортних операцій. Nazovni надає можливість прямої комунікації в реальному часі у форматі «система органів дипслужби – експортер».