Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Усипальницю часів Хазарського каганату знайшли археологи Харківського Національного університету імені В. Каразіна на території села Верхній Салтів.

Як повідомив керівник експедиції Валерій Скирда, це перша за останні 15 років не розграбована усипальниця.

Імовірно в усипальниці похована родина.

«Тут знайшли тіла чотирьох людей: чоловіка, двох жінок і дитини. Жили вони в IX столітті"», – розповів Валерій Скирда.

За його словами, поховання відмінно збереглося. Зокрема, на одному з небіжчиків збереглися залишки шкіряного взуття. Також в гробниці знайдені бісер, бронзові дзвіночки, гудзики і монети, які використовувалися як прикраси.

Після завершення експедиції поховання закопають. Всі знайдені артефакти будуть передані в археологічний музей університету Каразіна: їх відреставрують для виставки, яка відбудеться в жовтні.

ДОВІДКА «УК»

У 1900 році вчитель сільської школи В. А. Бабенко, розчищаючи розмитий водою схил одного з ярів у Верхньому Салтові, виявив досить добре збережене давнє катакомбне поховання. На місці сучасного села в VIII-X ст. існувало велике місто, поруч з яким розташовувалися величезні за площею катакомбні й грунтові могильники, залишені населенням різного етнічного походження.

Розкопками, проведеними в повоєнний час, було встановлено, що тут знаходяться залишки стародавнього середньовічного міста, що входивло до Хазарського каганату. За назвою селища виявлений археологічний пам'ятник отримав назву Салтівське городище, а відповідна археологічна культура стала називатися Салтово-маяцькою.

Культура відноситься до епохи залізного віку і датується серединою VIII – початком X століть. Тут налічується до 40 000 катакомб.