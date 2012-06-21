Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Початок другої декади вересня дітлахам садка №119 Київського району Харкова приніс неабияку радість – тут почалися заняття на новому стадіоні, зведеному за кошти міського бюджету. У дитячому закладі виховується понад 300 дітей від ясельного до дошкільного віку. А оскільки дитсадок розташований в нестандартному місці – на схилі, то під час проєктування там навіть не були передбачені майданчики для фізкультури та командних ігор.
Влітку нинішнього року міська влада виправила таку ситуацію, побудувавши на території дошкільної установи поле для міні-футболу і інших видів спорту та обладнавши нові ігрові павільйони.
Вже перші заняття в новому спорткомплексі продемонстрували, що дітям він надзвичайно до вподоби і може слугувати не лише спортивною оазою здоров’я та гарту, а й «авторитетним вихователем», оскільки діти чекають занять на свіжому повітрі як стимул для зразкової поведінки та доброго апетиту за обіднім столом.
Заодно з будівництвом стадіону в дитсадку також замінили вікна на енергозберігаючі.