За чотири роки від запровадження в Україні національного проєкту «Молодь дебатує» до участі в ньому долучилися сотні талановитих політично активних школярів старших класів. Якщо у 2016 році у проєкті брали участь 113 учнів з восьми шкіл чотирьох областей країни, то цьогорічні дебати зібрали 1000 школярів 52 навчальних закладів із 16 областей. А на півфінали і фінал до Харкова приїхали школярі з 30 міст. Юні учасники фінальних словесних баталій «Чи варто віддати частину місць у Верховній Раді представникам неурядових організацій?» вміло оперували аргументами, прикладами із практики європейських країн та історії. У півфінал проєкту вийшла Надія Єрьоміна з Харківської санаторної школи №13, а переможцем фіналу став учень Запорізької спеціалізованої школи-інтернату «Січовий колегіум» Богдан Козлов.
Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку (офіс у Дніпрі) доктор Штефан Кайль, який був одним з почесних гостей заходу, зізнався, що вражений підсумками проєкту за останні роки. Така увага високого гостя до реалізації проєкту в Україні не випадкова, адже його впроваджують за створеною у 2001 році німецькою методикою Jugenddebattiert і проводять за фінансової підтримки міністерства закордонних справ Німеччини.
Фінал національного проєкту «Молодь дебатує» у Харкові відвідали ексзаступник міністра молоді та спорту України Олександр Ярема, депутатка Європейського парламенту, заступниця голови делегації ЄС — Україна, голова громадської організації Internationales Haus Sonnenberg Віола фон Крамон, Почесний консул Федеративної Республіки Німеччина в Харкові Тетяна Гавриш, віцеконсул Генерального консульства Польщі в Харкові Барбара Качмарчик.