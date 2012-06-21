Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Про це повідомляє SQ, посилаючись на організаторів. Учасники дають публічну обіцянку проїжджати кожен день не менше 1 кілометра на велосипеді щодня протягом квітня.
200 харків’ян уже зареєструвалися на офіційному сайті заходу. Учасники акції кріплять спеціальні флаєри на велосипед і кожен день, в будь-яку погоду, розміщують в соцмережах звіт про свої переміщення з хештегом # 30daysofbiking.
30 березня учасники всесвітньої акції «30 днів на велосипеді» зберуться у Велоцентрі, щоб символічно відкрити «катальний» сезон. Місце зустрічі для поїздки до Велоцентру визначено на Лопанській стрілці, а до колони можна буде приєднатися на Дзеркальному струмені навпроти Південного вокзалу.