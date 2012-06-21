Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харків’ян не здивуєш концертами, виставами, театральними дійствами прямо на вулицях чи майданах у центрі міста. Але нинішній виступ музикантів Харківської філармонії привабив не лише завзятих шанувальників класики, а й представників доволі різноманітних верств. І, швидше за все, не тому, що це був заключний концерт 91 сезону, влаштований побіля будівлі філармонії, а, найімовірніше, тому, що люди знудьгувалися за період карантинних обмежень від браку спілкування та безпосереднього контактування з прекрасним.
Концерт, як і належить пройшов з дотриманням усіх вимог карантину. І хоч музиканти виступали без масок, проте дистанція була витримана сповна. І не лише між самими оркестрантами, а й між численними слухачами композицій уславлених композиторів. Тим паче, що між музикантами і слухачами протягли обмежувальну стрічку, і останнім постійно нагадували про необхідність користування індивідуальними засобами захисту та зберігати між собою соціальну дистанцію.