Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Заснований у 2009 році Харківською обласною радою Міжнародний дитячий медіафестиваль «Дитятко» в одинадцяте гостинно відчинив свої двері для дітей практично усіх регіонів України.
Захід, за словами організаторів, триватиме 4 дні – до 7 вересня. Учасники дитячих творчих телевізійних, анімаційних та радіостудій, гуртків, колективів та окремі автори, а також телевізійні компанії і об’єднання, продюсерські центри, які створюють програми і фільми для дітей, демонструватимуть свої кращі напрацювання і серед 186 робіт з 49 країн, відібраних у конкурсну програму фестивалю, по завершенні будуть названі кращі з кращих.
Оцінюватиме роботи журі з представників Фінляндії, Ірану, Німеччини, Білорусі, Латвії, Сербії та України. У дитячому журі працюватимуть підлітки з Італії та України.
Як зазначив під час відкриття фестивалю, яке проходило у форматі ток-шоу «Дитятко Openworld», президент та ініціатор фестивалю, голова Харківської облради Сергій Чернов, в 2019 році оргкомітет отримав майже півтори тисячі робіт з 98 країн світу. Тривалість надісланих робіт – понад 300 годин. Найбільш популярними в цьому році виявилися анімаційні номінації – як серед дитячих робіт, так і для дітей.