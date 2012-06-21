Віктор КОЗОРІЗ,
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харкові вшановували учасників чемпіонату Європи з греко-римської боротьби Семена Новікова, Андрія Кулика та їхнього тренера Дмитра Тимченка, які нещодавно повернулися з Італії. Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи, який недавно проходив у Римі, Семен Новіков виборов для української збірної золоту медаль серед дорослих у ваговій категорії до 87 кілограм, а Андрій Кулик, який виступав з дебютом, посів восьме місце. Загалом за підсумками змагань збірна України виборола на чемпіонаті шосте місце з більш ніж 20-ти країн, що є вагомим здобутком нашої держави на спортивній арені Європи.
Уболівальники були захоплені поєдинком Семена Новікова, котрий у півфіналі з рахунком 6:3 переміг російського спортсмена Олександра Комарова, а у фіналі змагань українець упевнено здолав угорця Віктора Льорінца – 7: 1. Багато спортивних оглядачів вже називають Семена Новікова гідною зміною лідера збірної України у вазі до 87 кілограм Жана Беленюка.
З важливою перемогою представників збірної України привітав голова Харківської обласної ради Сергій Чернов. Під час урочистого прийому, що проходив у Будинку рад, він висловив щиру подяку харківським спортсменам і їхнім тренерам за внесок у формування спортивного іміджу регіону. Окремо голова обласної ради подякував ректору Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка Олександру Нанці, адже і Семен Новіков, і Андрій Кулик, і їхній тренер Дмитро Тимченко є вихованцями цього університету, де традиційно велику увагу приділяють розвитку масових видів спорту, зокрема – греко-римській боротьбі.
Отож, за вагомі спортивні досягнення, підвищення міжнародного авторитету України та Харківщини представники ХНТУСГ отримали заслужені нагороди. Зокрема, двократному чемпіону світу з греко-римської боротьби і чемпіону Європи студенту ННІ переробних і харчових виробництв Семену Новікову голова Харківської обласної ради Сергій Чернов вручив годинник з логотипом голови облради. Грамотами Харківської обласної ради було відзначено чемпіона України та багаторазового переможця міжнародних турнірів з греко-римської боротьби, студента факультету технологічних систем і логістики Андрія Кулика та старшого тренера збірної команди України з греко-римської боротьби Дмитра Тимченка.
Урочистий прийом спортсменів відбувся і в альма-матер – Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка. Тут своїх вихованців вітав ректор університету Олександр Нанка, завідувач кафедрою фізичної культури та спорту Леонід Гринь, інші викладачі та студенти університету. Під час спілкування зі своїми прихильниками хлопці поділилися свіжими враженнями від участі в чемпіонаті Європи та планами на майбутнє.
Зокрема, Семен Новіков розповів, що наразі він готується до участі в цьогорічному чемпіонаті світу з греко-римської боротьби, який у листопаді пройде у Фінляндії, а Андрій Кулик — до відбіркового чемпіонату України, що відбудеться навесні в Ужгороді. Крім того, Семен Новіков повідомив, що не полишає надії потрапити до основного складу олімпійської збірної України та взяти участь у змаганнях на Олімпіаді в Японії, яка відбудеться у липні нинішнього року.
Оскільки головним претендентом на участь у Олімпіаді у ваговій категорії до 87 кілограмів залишається народний депутат України Жан Беленюк, то питання щодо інших учасників вирішуватиметься тренерським складом та Федерацією греко-римської боротьби.
Не виключено, що найближчим часом Семен Новіков може зустрітися із Жаном Беленюком на борцівському килимі, щоб довести свою перевагу. Принаймні, харків’янин заявив, що морально готовий до такого поєдинку і збирається підкорювати нові спортивні вершини.