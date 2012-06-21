Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

У денному центрі соціально-психологічної реабілітації «Розірви коло», який відкрили 1 березня в Харкові, розробляють нові практики для боротьби з насильством.

За словами директора департаменту праці та соціальної політики Харківської міськради Лариси Болгової, робота відділення екстреного реагування – це нововведення для України.

«Спочатку попрацюємо в тестовому режимі. В Україні та інших ближніх країнах немає досвіду екстреного поселення, нормативної бази теж поки немає. У поліцію надходить багато звернень, і вони готові привезти кожного, хто звернувся, щоб їх поселити терміново і негайно. Але при цьому потрібно розуміти психологічний стан, стан здоров’я цих людей. Існує багато чинників, на які ми повинні звернути увагу, щоб не нашкодити людям, з якими доведеться працювати і надати їм максимально дієву допомогу. Поки денний центр працює на базі громадської організації. Але коли ми розробимо механізми, які можна запропонувати для нормативних документів, – зможемо працювати комплексно. Ми бачимо в цьому майбутнє», – впевнена Лариса Болгова.

У Харкові це не перша установа, спрямована на боротьбу з насильством. У 2016 році тут почав працювати центр для жінок, які постраждали від насильства, в якому також вперше в Україні розроблялися комплексні шляхи вирішення проблеми. Він розрахований на цілодобове перебування. За два роки тут надали допомогу понад 100 городянам. Сьогодні подібні центри працюють в багатьох містах країни.

Директорка центру «Розірви коло» Ірина Краснолобова, розповіла, що на разі в Харкові працюють дві бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від насильства. За 2018 рік вони надали допомогу понад тисячі харків’ян.

За її словами, 30-40% виїздів патрульної поліції на добу пов’язані з випадками насильства. При цьому близько 23% постраждалих вимагають негайного розміщення в безпечному місці, понад 60% хотіли б отримати допомогу психолога та соціального працівника без зміни місця проживання.

«І тільки 10% людей відразу подають заяву в поліцію. А що з іншими 90% жінок відбувається? Як не допустити, щоб в їхніх сім’ях тривало насильство? Для вирішення цих проблем ми адаптували кращі європейські практики надання допомоги і відкрили денний центр. Тут працюватимуть з усіма членами сім’ї, які перебувають у групі ризику» – зазначила Ірина Краснолобова і наголосила, що основна увага буде спрямована на дітей і підлітків.

У денному центрі допомоги планують розвивати навички підприємництва у жінок, оскільки 68% тих, хто потрапляє в зону ризику, фінансово залежать від партнера. Невдовзі тут почне працювати відділення екстреного реагування. Приміщення вже відремонтовано, там є кухня, спальні, де зможуть перебувати протягом трьох діб шість жінок або дівчат, які мають потребу в безпечному розміщенні.

Паралельно з діяльністю денного центру соціально-психологічної реабілітації у березні розпочинають роботу також мобільні групи поліції для протидії домашньому насильству «Поліна». За словами голови постійної комісії з гуманітарних питань міської ради Ольги Чичиної, вони будуть доставляти жертву насильства на медогляд і спільно з соціальними службами вирішуватимуть питання про поселення в центрах реабілітації.

«Ізоляція жінок на короткий період, а дають згоду на таку ізоляцію менше 60% постраждалих, – це низький рівень. Наступний крок – соціально-психологічна реабілітація. Таку допомогу надаватиме денний центр реабілітації, де ми хочемо розірвати це коло, коли жінка зазнає насилля в сім’ї, чоловік чинить насильство, іноді навіть неусвідомлено, і допомогти дітям, які стали свідками такого насильства. Це комплекс послуг. У підсумку, сподіваємося, що рівень насильства знизиться, а небайдужість суспільства до цієї проблеми зросте. Харків зробить особливий внесок в законодавчу базу в сфері протидії насильству в сім’ї», – переконана Ольга Чичина.