Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Топонімічні ігрища Харківської міськради з поверненням проспекту Петра Григоренка імені Маршала Жукова добігли, здається, свого логічного завершення. Вердиктом Харківського окружного адміністративного суду, який 8 липня відкрив провадження за скаргою щодо перейменування проспекту Петра Григоренка у Харкові, скасовано рішення сесії Харківської міськради від 19 червня «Про розгляд електронної петиції», яким було вирішено перейменувати проспект Григоренка в проспект Маршала Жукова.
Під час провадження суд, зокрема, встановив, що відповідач в особі Харківської міської ради не дотримувався положень закону про проведення громадського обговорення з питань присвоєння проспекту імені фізичної особи і всупереч вимогам частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, не надав суду доказів оприлюднення проекту спірного рішення, як того вимагає закон України «Про доступ до публічної інформації».
У суді, як цитує SQ, зазначили, що перейменовувати проспект потрібно згідно із Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», з дотриманням процедур, які цей закон встановлює.
Отож харків’яни, які живуть у будинках за адресою цього проспекту, вже геть збилися з пантелику: яку ж насправді адресу місця проживання чи реєстрації вказувати у документах, і що буде з тими офіційними паперами, які заповнювалися в період суцільних перейменувань. Та й потім, як бути з табличками назви проспекту, які комунальники спішно поміняли на «Маршала Жукова»?