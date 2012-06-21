Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомила пресслужба Канівської міської ради, у Канівській об’єднаній територіальній громаді люди з вадами зору отримуватимуть 50% знижки при оплаті комунальних послуг. Таке рішення 5 лютого ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради.
Як пояснив начальник управління соціального захисту населення Анатолій Пилипенко, пільга у межах соціальних норм та нормативів для оплати житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку, встановлених законодавством, надаватиметься інвалідам з вадами зору 1 та 2 груп та дітям-інвалідам із вадами зору. Сьогодні на території ОТГ таких людей проживає 38. З них право на пільгу мають 12 осіб. Решта одержує субсидію.