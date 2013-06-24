Уряд Казахстану пішов у відставку на фоні масових протестів, що охопили країну.

Протестувальники палять поліцейські машини, є інформація про затриманих. Про це передає BBC News Україна.

Демонстрації тривають п'ятий день по всій країні.

Десятки тисячі людей у середу знову вийшли на вулиці. У багатьох містах стаються сутички з поліцією зі стріляниною.

Протестувальники намагаються взяти штурмом місцеві адміністрації в частині головних міст країни і навіть Алмати. Телеграм-канали публікують відео державних будівель, які горять.

Місцеві ЗМІ публікують фото спецтехніки на вулицях, на якій їздять мітингувальники.

Наказ про відставку уряду президент Касим-Жомарт Токаєв підписав зранку 5 січня, заявивши, що уряд допустив «протестну ситуацію».