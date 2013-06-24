12 співробітників правоохоронних органів загинули під час зіткнень в Алмати. 353 співробітники отримали поранення.

Про це повідомляє телеграм-канал Sputnik Казахстан.

За даними комендатури міста, виявлено тіло обезголовленого чоловіка.

Нагадаємо, до Казахстану відправлено миротворців від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ). Про це повідомляє ТСН.

Як повідомляється на сайті організації, до складу якої входять Росія, Білорусь, Таджикистан, Киргизстан, Вірменія, Казахстан, йдеться про «обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації становища в цій країні». Який термін – не уточнюється. Водночас заявляється, що причиною такого рішення є «втручання ззовні».

«У Секретаріаті Організації Договору про колективну безпеку підтверджують отримання Звернення Казахстанської сторони про надання допомоги. У Зверненні йдеться, що ця ситуація розглядається як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону», — повідомляється на сайті організації, яку очолює прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.