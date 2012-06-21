Через зливи великі ділянки центральної китайської провінції Хенань під водою, а її столиця Чженчжоу найбільше постраждала від дощу, який, за словами спостерігачів за погодою, був найсильнішим за 1000 років.

У Чженчжоу, місті з населенням понад 12 мільйонів осіб на березі Жовтої ріки, 12 людей загинули в результаті затоплення лінії метро, ​​а понад 500 евакуювали в безпечне місце, повідомила місцева влада. Про це повідомляє Reuters.

Відео в соцмережах показало, що пасажири приміських поїздів по груди в каламутних водах повені, а станція метро перетворилася на великий вируючий басейн.

"Вода досягла моїх грудей. Я був дуже наляканий, але найстрашнішим була не вода, а все менша кількість повітря у вагоні", – написав потерпілий у соцмережах.

За словами жителя Чженчжоу на прізвище Гуо, який провів ніч в офісі, через дощ влада зупинила автобусне сполучення, бо автомобілі працюють від електрики.

"Ось чому багато людей їхали в метро, ​​коли сталася трагедія", – каже Гуо.

З вечора суботи до пізнього вечора вівторка на Чженчжоу випало 617,1 мм дощу. Це майже середня річна норма опадів, що становить 640,8 мм.

Життя мільйонів людей у провінції Хенань уселаднене через незвично активний сезон дощів, який призвів до швидкого підняття багатьох річок у великому басейні Жовтої ріки.

Багато поїздів через Хенань, великий логістичний центр, не ходять. Чимало автомагістралей теж закриті, а рейси затримані чи скасовані. Затоплено дороги в десятках міст. Багато водосховищ і гребель також перевищили критичні рівні.

Місцева влада заявила, що через дощ на греблі Іхетань в місті Лоян на захід від Чженчжоу утворився 20-метровий пролом, і гребля може зруйнуватися у будь-який момент. У Чженчжоу місцевий штаб з боротьби із повенями повідомив, що на міському водосховищі Гоцзяцзуй прорвало гребю. Майже 100 тисяч осіб в Чженчжоу евакуйовані в безпечні зони.

За прогнозами, невеликий дощ триватиме до середи, хоча опади у провінції продовжаться протягом наступних трьох днів.