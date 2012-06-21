Онлайн-геймери віком до 18 років матимуть право грати в ігри лише протягом години у п’ятницю, у вихідні та святкові дні, заявив китайський регулятор відеоігор. Національне управління преси та публікацій повідомило китайське інформагентство Сіньхуа, що онлайн-ігри буде дозволено у ці дні лише з 20 до 21 години. Досі правила для інтернет-ігор обмежували час для дітей до 90 хвилин на день, а у святкові дні — до трьох годин.

Китайська влада видала спеціальну інструкцію для ігрових компаній, де йдеться, що самі компанії мають зробити так, аби діти не могли грати довше визначених часових меж. Щоб відстежувати виконання цих нових розпоряджень, державні органи КНР організують масові перевірки ігрових компаній, які займаються продажем ігор в інтернеті.

Державні ЗМІ КНР пишуть, що цей крок влади «відображає давню стурбованість щодо впливу комп’ютерних ігор на молодь». За місяць до останніх обмежень китайські масмедіа поширили підсумки досліджень, у яких стверджували: багато підлітків стали залежними від онлайн-ігор, і це негативно впливає на них. Ця інформація спричинила значне падіння акцій деяких найбільших китайських ігрових інтернет-компаній. Після цього китайський ігровий гігант Tencent оголосив, що запроваджує функцію розпізнавання облич, щоб діти не могли грати у часовий проміжок між десятою вечора та восьмою ранку.