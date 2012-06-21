Дослідницький інститут Counterpoint Research нещодавно опублікував нові дані про ринок мобільних телефонів у Китаї. Одним із найбільш цікавих деталей цього звіту стала інформація про найбільш популярний в Китаї смартфон.
Йдеться про смартфон Oppo A5, який був випущений в серпні і став найбільш продаваною моделлю в країні протягом останніх шести місяців. Oppo A5 надійшов у продаж за ціною від 150 доларів за версію з 3 ГБ оперативної і 32 ГБ флеш-пам'яті. Також користувачам доступні версії за 180 і 210 доларів з великим об'ємом пам'яті.
У дослідженні відзначено, що Oppo A5 – далеко не найдоступніший смартфон на китайському ринку. Однак користувачі, ймовірно, звернули увагу на великий акумулятор ємністю 4230 мА • год, якість збірки та інші характеристики смартфона.
Статистика також свідчить про те, що 13% покупців Oppo A5 до цього були користувачами смартфонів iPhone 6 і iPhone 7.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»