Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Він зможе досягати швидкості до 600 кілометрів на годину. Це зробить його найшвидшим у світі.

Поки рекорд швидкості для потягів на магнітній подушці належить японському потягу Series L0 (A07). Він розігнався до 603 кілометрів на годину. У китайської новинки є всі шанси побити рекорд. У січні повідомлялося, що прототип цього поїзда може досягти навіть 620 кілометрів на годину.

Звичайно, це все крайні значення. Потяги на магнітній подушці, які знаходяться в регулярній експлуатації, розвивають значно меншу швидкість. Найшвидший з таких пересувається зі швидкістю до 431 кілометра на годину. Він ходить з Шанхая у місцевий аеропорт.