Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У Китаї археологи під час проведення розкопок у центральній провінції Хунань виявили загалом 11 стародавніх гробниць, вік яких перевищує тисячу років.

Як повідомляє агентство «Сіньхуа», стародавні гробниці були виявлені в місті Ченьчжоу. Всього знайдено 11 таких об'єктів. Їх вік різний.

Так, частина усипальниць віднесена експертами до епохи середньої і пізньої Східної династії Хань (25-220 рр.). Її також називають другою династією Хань. Вона вважається однією з наймогутніших імперій в історії Китаю.

Інша частина гробниць датована середнім і пізнім періодами правління династії Тан (618-907 рр.). Ця імперія була заснована Лі Юанем. Епоха Тан в Китаї вважається періодом найвищої могутності країни, коли вона випереджала в розвитку всі інші країни світу.

Як сказав Чен Бінь з Інституту культурних реліквій та археології провінції Хунань, датувати об'єкти вдалося за їх архітектурою і характеристиками виявленими в усипальницях артефактами. Всього в ході розкопок археологи знайшли понад 30 предметів посуду, гончарного і фарфорового, а також бронзові дзеркала та інші культурні реліквії.

Знайдені гробниці представляють велику археологічну цінність. З огляду на їх вік, вони можуть дати важливу інформацію для вивчення історії стародавніх міст і розвитку соціальної культури Китаю.

