Група вчених із Академії наук Китаю секвенувала геном із рештків людини пізнього плейстоцену з південно-західного регіону країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.

Згідно з результатами фізичних антропологічних досліджень розкопаного людського черепа, його власницею була молода жінка зростом близько 155 сантиметрів і вагою у 46 кілограмів. Вона жила мисливством і збиральництвом близько 14 тисяч років тому.

Самі рештки були розкопані ще в 1989 році в печері в Мензі, провінція Юньнань.

За даними вчених, люди пізнього плейстоцену мали глибокі генетичні зв’язки з прадавніми індіанцями - першими корінними жителями Америки.

Ба більше, дослідники оцінюють, що стародавні люди, які жили в печерах на півдні Східної Азії, почали мігрувати на північ, коли погода стала теплішою, і міг бути шлях міграції вздовж узбережжя. Деякі люди нарешті перетнули Берингову протоку й досягли Америки.

Як повідомляв Укрінформ, раніше учені з американської компанії-виробника графічних процесорів Nvidia та Гарварду розробили набір інструментів машинного навчання під назвою AtacWorks, який здатний значно скоротити час та витрати, необхідні для проведення рідкісних одноклітинних експериментів.