Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Китайські компанії створили ультрафіолетову лампу, яка дозволяє з ефективністю 99,99% дезінфікувати предмети, заражені корона вірусною інфекцією, пише газета China Daily.

Як повідомляє видання, прилад успішно випробували в центрі з контролю і запобігання інфекційним захворюванням китайської провінції Хубей і рекомендований для проведення робіт по знезараженню різних об'єктів. За словами розробників, новинка працює набагато ефективніше, ніж звичайні ртутні лампи.

За даними видання, пристрій споживає порівняно мало енергії і зможе пропрацювати до 50 тисяч годин. Нова лампа також може знищувати й інші небезпечні бактерії, в тому числі золотистий стафілокок.

Раніше японські вчені довели, що ультрафіолетове випромінювання вбиває коронавіруси.

Згідно їх дослідженню, ультрафіолет вбиває 99,7% коронавірусних клітин на зараженій поверхні. Довжина хвилі повинна складати 222 Hm, так вона не проникне під шкіру і не зруйнує живі клітини.