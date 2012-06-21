Ярослав САДОВИЙ

для «Урядового кур’єра»

Вчені виявили метеоритний кратер в формі півмісяця в провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю, який, як повідомляється, є найбільшим метеоритним кратером на Землі за 100 000 років.

Відкриття було опубліковано 29 липня в дослідницькій статті в науковому журналі Meteoritics & Planetary Science, в співавторстві з китайськими вченими з Інституту геохімії Гуанчжоу Китайської академії наук і вченими з Віденського університету в Австрії.

Кратер Ілан, розташований в 19 км на північний захід від повітового міста Ілан, провінція Хейлунцзян, і розташований в горбистій місцевості на південно-східній околиці Малого хребта Сін'ань, одного з найбільш добре збережених лісових районів в Китаї.

Кратер Ілан має кругову геологічну структуру діаметром 1,85 кілометра і глибиною 579 метрів. Відсутня тільки південна третина краю кратера, в той час як інші частини краю добре збереглися, з максимальною висотою над нинішнім дном кратера 150 метрів.

За словами Чен Міна, одного з авторів статті і наукового співробітника Інституту геохімії Гуанчжоу, структура кратера у формі півмісяця від удару метеорита дуже рідко зустрічається на Землі.

Кратер Ілан є найбільшим кратером від удару метеорита об Землю за 100 000 років, повідомляє агентство Сіньхуа. У статті наголошується, що кратер Ілан з’явився на гранітній основі крейдяного періоду. Крейдяний період почався 145 мільйонів років тому, а закінчився 66,0 мільйонів років тому. У ті часи серед наземних тварин царювали різноманітні великі плазуни. Це був період розквіту гігантських ящурів — багато динозаврів досягали 5−8 метрів у висоту і 20 метрів у довжину.

Проте, точна дата утворення кратера вимагає подальшого вивчення. Тим часом озерні відкладення на дні кратера вказують на те, що колись на цьому місці було озеро, яке зникло близько 10 тисяч років тому.