Ярослав САДОВИЙ

для «Урядового кур’єра»

Китайські палеонтологи разом з командою з Бразилії виявили два нових види динозаврів, що датуються 130 мільйонами років тому, в Хамі, Синьцзян-Уйгурського автономного району на північному заході Китаю, і назвали одиного з них на честь Великого шовкового шляху, на якому Хамі був ключовим постом у ті стародавні часи.

Наявність двох видів було підтверджено реставрацією і вивченням трьох викопних зразків, зібраних в Хамі. Через посушливу погоду та сильний вітер оголені частини скам'янілостей були в поганому стані, і палеонтологи звернулися за відновленням похованих частин для ідентифікації істот, як повідомили Global Times в команді Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології Китайської академії наук. .

Палеонтологи з’ясували, що ці два види належать до Somphospondylan, великих динозаврів з довгою шиєю і передніми кінцівками.

Реконструкція двох нових динозаврів на основі виявлених скам'янілостей показала, що один з них був довжиною 20 метрів, а інший – 17 метрів. Їх назвали на честь Шовкового шляху і Хамі відповідно. У стародавні часи Хамі був важливим постом на Шовковому шляху.

Докладне дослідження знахідки було опубліковано в Scientific Reports в розділі Nature.