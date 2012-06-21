Міжнародна група вчених з Китаю, США та Німеччини заявила про виявлення на території південно-західної китайської провінції Гуйчжоу скам'янілих слідів динозаврів. За підрахунками вчених, їх залишили тероподи і зауроподи, що жили за часів раннього юрського періоду.
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Всього вчені виявили 31 відбиток слідів, розташованих у чотири ряди, що належать м'ясоїдним тероподам. Розміри цих слідів коливаються від 14 сантиметрів до 19. Імовірно, один з цих тероподів переміщався цією території зі швидкістю майже10 кілометрів на годину, тобто фактично бігом. Решта троє йшли зі швидкістю 3,6, 4 і 6 км на годину відповідно. Також вчені виділили ще один слід, який, на їхню думку належав травоїдному тероподу.
Крім цього було виявлено ланцюжки слідів, що належать дев'яти заурподам. Це рослиноїдні стародавні тварини із загону ящеротазових. Сліди цих динозаврів значно більші і їх середня довжина становить приблизно 27 сантиметрів.
Як відзначають вчені, виявлені скам'янілі сліди, залишені як дрібними, так і середніми динозаврами, відмінно показують спектр їх видів, поведінку і сильну мобільність. Вони можуть допомогти вченим зрозуміти розподіл і еволюцію динозаврів на початку юрського періоду, тим більше, що в цьому регіоні побачити скам'янілості динозаврів раннього юрського періоду можна дуже і дуже рідко.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" найменший динозавр у світі – це колібрі!
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»