Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Китайські археологи виявили в провінції Чжецзян два древніх предмети, вік яких перевищує 8000 років. Ці артефакти виявилися покриті лаком, що робить їх найдавнішими в своєму роді.

Як повідомляє агентство «Сіньхуа», ці артефакти є найдавнішими предметами побуту зі штучно нанесеним шаром, знайденим у Китаї. Вони були виявлені на сході країни під час проведення розкопок у руїнах Цзінтоушаня, недалеко від сучасного міста Юяо.

Раніше в стародавньому місті Цзінтоушань були знайдені найдавніші і найбільш глибоко поховані кургани, створені з черепашок. Вони розташовані в прибережних районах Китаю, а їх вік коливається від 7800 до 8300 років.

Знайдені артефакти виявилися ровесниками курганів. Радіовуглецеве датування показало, що виготовлені вони були приблино 8200 років тому з деревини. Головною відмінною рисою предметів є те, що кожен з них покритий шаром лаку, склад якого ще належить встановити. У будь-якому випадку, це найдавніші предмети зі штучним покриттям.

До речі, вчені вже підтвердили, що це був лак. Для цього було використано кілька передових методів дослідження, в тому числі методи неруйнуючої інфрачервоної спектроскопії та імуноферментного аналізу.

«Один з цих предметів міг бути частиною човна або музичного інструменту, а інший, ймовірно, використовували для ткацтва, – розповідає керівник розкопок Сунь Гопін. – Вони мають одночасно практичний і церемоніальний характер і відображають прагнення древніх людей до вишуканого життя».

За словами керівника Сунь Гопін, нове відкриття може розширити історію застосування лаку в Китаї. Тепер вчені припускають, що така традиція могла зародитися близько 8300 років тому.

Додамо, що розкопки в місті Цзінтоушань стартували у вересні 2019 року. З тих пір було виявлено велику кількість вишуканих артефактів. Два лакованих дерев'яних предмета були знайдені в 2020 році, але вчені розповіли про них тільки зараз.