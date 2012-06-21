Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Китайський фермер з провінції Хенань зробив унікальне палеонтологічне відкриття – він знайшов тверде яйце з ембріоном наземної черепахи, якому приблизно 85 мільйонів років. Чоловік передав знахідку до Університету геонаук в Ухані, де ретельно вивчили стародавнє яйце.

Викопні черепашачі яйця – надзвичайно рідкісна знахідка, так як шкаралупа яєць черепах зазвичай дуже тонка. Ембріони в древніх яйцях і зовсім практично не зберігаються, тому знахідка в КНР стала справжньою науковою сенсацією – заявила Дарла Зеленицька з Університету Калгарі в Канаді.



Співробітники Університету геонаук в Ухані просканували древнє черепашаче яйце із застосуванням скануючого електронного мікроскопа, щоб як слід роздивитися його внутрішню структуру. Сканування показало, що в яйці збереглися мікроскопічні кістки ембріона доісторичної черепахи.



«Ми визначили, що зародок рептилії в яйці – це представник зниклих сухопутних черепах Nanhsiungchelyidae. Яйце, яке було частиною кладки, зробленої приблизно 85 мільйонів років тому, дозволяє нам вивчити деякі особливості цих вимерлих тварин. Цікаво, що товщина шкаралупи яйця виявилася досить товсте – за цим параметром яйце більше нагадує страусине, ніж черепашаче», – кажуть китайські дослідники.