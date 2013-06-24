У Києві відсьогодні для громадського транспорту відкривається Південний міст.

Як передає Укрінформ, про це Київська міська державна адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

«Через Південний міст курсуватимуть автобуси №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївської», – ідеться у повідомленні.

Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости.

«Водії мають пропускати машини «"швидкої"» допомоги та машини з гуманітарною допомогою», – наголосили в КМДА.

Нагадаємо, у столиці інженери підключили до Wi-Fi майже 700 укриттів.