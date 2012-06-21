У Києві до кінця дня, 30 серпня, очікуються гроза і сильний вітер. Негода в столиці також протримається вночі 31 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"До кінця доби 30 серпня і вночі 31 серпня грози, значні дощі, шквали вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Фахівці КМДА рекомендують під час грози закривати вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Також у зв'язку з сильним вітром в КМДА рекомендували:

щільно закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт;

сховатися в найближчому будинку або природному укритті. 