Про це повідомив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
"Сьогодні місто повністю готується до третьої хвилі, яка, за прогнозами, буде на кінець серпня. Люди повернуться з відпусток, з канікулярних періодів", - сказав Рубан він в ефірі телеканалу "Україна 24".
Він додав, що зростання захворюваності прогнозують також у вересні-жовтні.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" в Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків зараження штамом коронавірусу Delta. Про це стало відомо 22 липня. Захворіли пацієнти від 21 до 73 років.
Delta відрізняється високим рівнем заразливості, коротшим інкубаційним періодом та агресивнішим протіканням.