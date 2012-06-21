Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, передає пресслужба КМДА.

«Передумов для запровадження суворого карантину сьогодні в Києві немає. Проте ми не хочемо, щоб третя хвиля застала столицю зненацька. Тому готуємось завчасно за всіма напрямами: медицина, освіта, інфраструктура. Врахувавши попередній досвід та побажання підприємців, ми змінили механізм видачі спецперепусток на транспорт. Відтепер це можна зробити онлайн. Ними зможуть скористатися ті підприємства та організації, що забезпечують життєдіяльність міста», – повідомив Олексій Кулеба.

Він зазначив, що керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі та подати заявку, аби заздалегідь пройти необхідну перевірку та отримати дозвіл.