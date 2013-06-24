Інформація щодо обмеження руху транспорту та автомобілів у Києві не відповідає дійсності. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він підкреслив, що в’їзди та виїзди зі столиці не закривали.

Він підкреслив, що в’їзди та виїзди зі столиці не закривали.

Метрополітен працює у звичному режимі, окрім червоної лінії, де з організаційних причин потяги курсують від станції «Лісова» до станції «Шулявська».

Наземний громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в нормальному режимі.

Проїзд у міському транспорті безкоштовний.