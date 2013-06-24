У Києві та Київській області запроваджується посилена комендантська година із 20:00 21 березня до 7:00 23 березня.

Як передає Укрінформ, про це КМДА повідомляє у Телеграмі.

Відсьогодні, 21 березня, із 20:00 у Києві та Київській області запроваджується посилена комендантська година. Вона триватиме до 7:00 23 березня.

Без спецперепусток буде заборонено пересування містом. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття.

Як наголосили в КМДА, цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня за рішенням військового командування запроваджувалась посилена комендантська година.