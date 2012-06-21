Як передає "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

"Відкриття посольства Ірландії в Києві створює додаткові можливості для розвитку торговельного співробітництва між нашими країнами і, безсумнівно, сприятиме активізації двосторонньої взаємодії в багатьох галузях, зокрема ІТ-секторі, у сфері інвестицій та освіти", - зазначив Сенік.

Він також звернув увагу на успішну діяльність ірландських компаній CRH і Ryanair в Україні та висловив сподівання на подальше розширення взаємодії бізнесу двох країн.

Ковені, у свою чергу, зазначив, що відкриття посольства в Києві є важливою віхою в розвитку двостороннього співробітництва і є частиною стратегії Global Ireland щодо розширення присутності Ірландії в світі.

За даними МЗС, дипломатичні відносини між Україною та Ірландією були встановлені 1 квітня 1992 року, а посольство України в Ірландії було відкрито в серпні 2003 року.

19 серпня 2021 року посол Ірландії в Україні з резиденцією в Києві Тересе Гілі вручила вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському (до цього часу посол Ірландії в Чехії був акредитований в Україні за сумісництвом). Офіційне відкриття посольства Ірландії в Києві відбулося 23 серпня 2021 року під час візиту Ковені до України для участі в інавгураційному саміті "Кримської платформи".

За даними Держстату України, обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Ірландією у 2020 році становив $677 млн (0,8% від загального обсягу торгівлі товарами та послугами України з країнами-членами ЄС), а у I кварталі 2021 року зменшився на 15,8% порівняно з I кварталом 2020 року і становить $176,5 млн.