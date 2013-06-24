У Києві від початку широкомасштабного російського вторгнення пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 дитсадків та 12 шкіл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляєОфіційний портал Києваз посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

«Кількість людей, які потребують допомоги, збільшується, адже ворог своїми ударами пошкоджує житлові квартали міста. Зокрема, від початку широкомасштабного російського вторгнення у столиці пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 садочків та 12 шкіл», — сказав Поворозник.

Він нагадав, що у Києві діє гуманітарний штаб, який накопичує запаси продуктів харчування та забезпечує медикаментами, продуктами, предметами першої необхідності соціально вразливих людей.

Із 24 лютого триває масштабне російське вторгнення до України. Агресор обстрілює та руйнує ключові об'єкти інфраструктури, житлові квартали українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.