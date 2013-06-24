Правоохоронці заарештували понад 17 млн грн і корпоративні права на ще понад 3 млн грн, які належать білоруській нафтовій компанії.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

Правоохоронці досліджують діяльність групи компаній, які забезпечували функціонування підконтрольних суб’єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої, зокрема, на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Слідство встановило, що у Києві та на території інших регіонів України здійснює діяльність білоруська нафтова компанія, засновниками якої є закрите акціонерне товариство "Білоруська нафтова компанія" та республіканське унітарне підприємство "Виробниче об'єднання "Бєлоруснафта".

За клопотанням Подільської окружної прокуратуриКиєва активи компанії були арештовані та передані в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як повідомила у ТелеграміСлужба безпеки України, компанія, про яку йдеться, спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами палива. За останній рік вона експортувала до України товарів на майже 20 млрд грн.

Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в росії та сплачувала податки до бюджетів обох країн, що робить її безпосередньо причетною до фінансування агресії рф проти України.

Викриття і документування злочинної діяльності здійснювалося в межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану).

Нагадаємо, раніше правоохоронці наклали арештна майно та корпоративні права підприємства російських бізнесменів на суму в майже 30 млн грн.