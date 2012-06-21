У Києві на території Експоцентру України у павільйоні №6 відкрили для відвідувачів музей електрогітар. Досі у світі їх було сім, восьмий з’явився у столиці нашої країни. Про це повідомив у фейсбуці директор Національного комплексу Євген Мушкін.

За його словами, у музеї зібрано 300 гітар. Тут представлено унікальні експонати з різних куточків планети, від 50-х років до сьогодення, деякі з автографами відомих музикантів. Простір обладнано новітнім звуковим і освітлювальним устаткуванням, спеціальними панелями для ідеальної акустики. Тепер тут відбуватимуться концерти, театралізовані вистави, шоу.

«Наш новий партнер-резидент, який створив цей проєкт, — Universum Guitars. Це унікальний проєкт. Виявляється, ці українські хлопці роблять круті електрогітари і підсилювачі, якими користуються найкращі музиканти з усього світу. Тільки уявіть: у світі приблизно 2500 виробників гітар, серед яких Universum Guitars входять в топ-10», — написав Є. Мушкін.

Експоцентр відновив оригінальну ліпнину, паркет, вікна і двері павільйону. На місці, де був кінотеатр «Прогрес», тепер концертний зал на 200 глядачів. У ньому в комфорниих умовах можна буде послухати виступи музикантів.

Музей працює з 10 до 19 години, вихідний — понеділок.

Відділ регіональних проєктів

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