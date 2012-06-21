Рівно пів століття тому у Велико-Бобрицькому лісництві Краснопільського району на Сумщині створили одне з перших шкільних лісництв в Україні, яке нині називають «Дружба». Готуючись до відзначення ювілейної дати, юні лісівники за підтримки місцевого лісового господарства відкрили «Лісову школу», до якої можуть долучитися всі охочі — і школярі, й дорослі.
За словами лісничого Велико-Бобрицького лісництва Ігоря Козловського, клас просто неба пропонує розмаїту програму для кожного, хто сюди завітає. Крім одержання різнобічної інформації, можна опанувати ази лісової науки, долучитися до практичної роботи у розсаднику — взяти заступ і попрацювати під орудою професійних лісівників.
А що вже краса тут — не переказати! Пташині рулади, таємниче шумовиння верховіть, зелені шати, що сягають небес. Саме на цьому масиві б’є цілюще джерело Образ. Це унікальна природна перлина, воно ніколи не замерзає і завжди дарує чисту цілющу воду. Є тут і дендропарк, біля якого завжди зупиняються екскурсанти і де розташувалася «Лісова школа».
Одне слово, в лісовому класі ніколи не буває порожньо, бо в ньому головний учитель — його величність Ліс.