Вона пече хліб під канонади ворожих обстрілів. У кожній паляниці – частинка її душі. До дня працівника харчової промисловості у рубриці Дніпропетровської ОВА «Творці перемоги» розповідаємо про Євгенію. Вона – відважна працівниця хлібозаводу у Нікопольському районі.

Пов’язати життя з харчовою промисловістю Євгенія вирішила ще у дитинстві. Найбільше полюбила готувати випічку.

Нині вже 17 років працює на одному з хлібозаводів Нікопольського району. Спочатку влаштувалася формувальницею тіста. Далі стала пекарем і тісторобом. Зараз – майстер.

З початку війни залишається на продовольчому фронті. Останні три місяці – ще й під постійними обстрілами.

«Страшно, бо ворог обстрілює. Особливо вночі. Але ми печемо хліб. Підтримуємо одне одного, підбадьорюємо. Разом легше», – зазначила Євгенія.

Жінка зізнається: кожного разу хвилюється, аби зміна пройшла добре.

«Одного дня прилетіло поряд із підприємством. Перебило газову трубу. Люди на ранок залишилися без хліба. Але всі поставилися з зрозумінням. Як тільки все полагодили, ми взялися за справу», – розповіла працівниця хлібозаводу.

Вона каже, на початку війни пекли лише чорний та білий хліб. Зараз асортимент ширший: різні батони, булочки. Кожного дня окрему партію передають захисникам. Пригощали випічкою й переселенців, які приїжджали.

Скільки за роки роботи спекла хліба, каже Євгенія, годі й рахувати. Хоча праця й важка, але жінка вкладає душу в те, що робить. І дуже любить спостерігати за процесом випікання рум’яних буханців.

«Дивишся на чергу за гарячим хлібом – і тепло на душі стає. Навіть не знаю, хто його не любить. Мабуть, лише ті, хто на дієті. Скоринка хрумка. Блищить, пахне. Це ж як смачно», – сказала Євгенія.

Окрім хліба, жінка любить пекти паски. Перепробувала десятки цікавих рецептів.

Зараз Євгенія найбільше мріє, аби її родина возз’єдналася. Ще у перші дні війни вивезла двох доньок у безпечне місце. Старша тоді була вагітна, молодшій виповнилося усього 13.

«Кожен день сподіваюся, що завтра буде мир. Припиняться обстріли, повітряні тривоги. Повернеться моя сім’я, друзі. Буду щиро й гучно відзначати перемогу. Вже підготувала рецепт святкової паляниці, яку обов’язково спечу», – поділилася планами працівниця хлібозаводу.