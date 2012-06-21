Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У нинішньому адміністративному центрі Донеччини – місті Краматорську вже запрацювало перше інформаційне табло прогнозування часу прибуття громадського транспорту на зупинку. Таку новинку пасажири почали випробовувати на зупинці «Привокзальна площа» біля залізничного вокзалу: у режимі онлайн вони відтепер можуть стежити за прибуттям сюди транспорту.
Така інновація стала можливою у місті завдяки впровадженню автоматизованої системи диспетчерського управління громадським транспортом та встановленню на всіх одиницях транспорту GPS–пристроїв. Окрім цього, місцеві пасажири також мають можливість відслідковувати рух комунального транспорту за допомогою мобільного додатку DozoR.